HF Foods Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung der Anleger bei Hf Foods in Online-Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, wobei überwiegend negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln einen geringeren Ertrag von 2,8 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Hf Foods liegt bei 77,3, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 70,86, was wiederum zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild mit einem Rating von "Schlecht".