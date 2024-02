HF Foods Aktie: Endlich geschafft?

Die Anleger-Stimmung bei Hf Foods in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, so die Analyse der vergangenen beiden Wochen. Negative Themen dominierten die Diskussionen in diesem Zeitraum, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hf Foods-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,56 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3,9 USD um 14,47 Prozent darunter, was charttechnisch als schlecht bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,12 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit 23,83 Prozent darunter und erhält ebenfalls ein schlechtes Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Hf Foods in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hf Foods derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Diese große Differenz führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem neutralen Rating bewertet.