HF Foods Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Aktie von Hf Foods wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) derzeit mit 39,62 bewertet, was 15 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (34,31). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Hf Foods eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Die Stimmungsanalyse auf Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hf Foods eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Diskussionen, während an zwei Tagen eine neutrale Einstellung zu verzeichnen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung für Hf Foods führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Hf Foods als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 53,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 29,41 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt dies ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.