HENSOLDT AT&S Mainz Biomed – im Blick. Gestern dreimal „Kapitalerhöhung ante portas!“. Wie reagieren die Aktien heute Morgen?

HENSOLDT AT&S Mainz Biomed – wollen frisches Geld. Gestern kommuniziert. Der eine braucht’s, um eine Übernahme zu finanzieren, die das weitere Wachstum beschleunigen soll. Und beim anderen wird wild spekuliert, ob die angestrebte Sperrminorität für den Staat gegen eine drohende Übernahme schützen soll oder ob es bisher unbekannte wirtschaftliche Probleme gibt. Dazu der Dritte im Bunde, der es ganz profan braucht um sein Überleben bis zum Break-Even zu sichern.

Welche Kurswirkungen sind zu erwarten? Normaler Reflex erstmal fallende Kurse wegen Verwässerung – und dann zeigt sich was der Kapitalmarkt wirklich denkt. Und hier sieht man gänzlich verschieden gelagerte Fälle. Zuerst – gestern um 15:00 Uhr – meldete Mainz Biomed eine aktuell durchgeführte Kapitalerhöhung von 5 Mio USD:

HENSOLDT AT&S Mainz Biomed – brauchte Geld. Schnell und überraschend. Zu überraschend. Zu billig.

Mainz Biomed um 15:00 Uhr, 13.11.2023: „… announced today that it has entered into a securities purchase agreement with several institutional investors to purchase $5.0 million of its ordinary shares (or pre-funded warrants to purchase ordinary shares in lieu thereof) and warrants to purchase ordinary shares in a registered direct offering. The combined effective purchase price for each ordinary share (or pre-funded warrant) and associated warrant to purchase one ordinary share will be $1.20.“

Und die Aktie fällt um rund 50% ungefähr auf den Platzierungspreis des 5 Mio USD Private Placements – und wer sich den Chart der Aktie anschaut sieht das Grauen. Eine Aktie, die die Hoffnung auf eine Zulassung handelt, die von Anfang eine Wette war und die mit letzter Anstrengung nochmal versucht das Überleben bis zum „Zulassungswunder“ zu überbrücken. Für Glücksspieler interessant – wahrscheinlich bessere Chancen als beim Lotto den Sechser zu landen, aber…

Und was soll der Aktionär tun? Verluste realisieren oder auf die „letzten paar Euro“ auch noch verzichten und auf positive Studienergebnisse hoffen? Zockeraktie. Nicht mehr, nicht weniger…

HENSOLDT AT&S Mainz Biomed – wollen frisches Geld. Chart: Mainz Biomed NV |Powered by GOYAX.de

HENSOLDT AT&S Mainz Biomed -Übernahme soll finanziert werden – aus einer Position der Stärke heraus soll der Kapitalmarkt angesprochen werden.

Am 9.11. meldete HENSOLDT, dass man in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 die Umsatzerlöse des Unternehmens auf 1.136 Millionen EUR (Vorjahreszeitraum: 1.100 Millionen EUR) leicht steigern konnte – und das mit einem um 19,6% auf 151 Millionen EUR erhöhten bereinigtem EBITDA. Dabei verzeichnete HENSOLDT ein deutliches Umsatzwachstum im Kerngeschäft um 15,0%. Gleichzeitig lagen die Umsatzerlöse mit niedrigem Wertschöpfungsanteil deutlich unter dem Vorjahreswert.

Um den an der Kapazitätsgrenze arbeitenden Konzern weiter wachsen zu lassen, arbeitet man gerade an einer Übernahme. Zur Finanzierung soll eine Kapitalerhöhung von rund 10% des Grundkapitals (aktuelle MarketCap 2,9 Mrd EUR) ins Auge gefasst werden – mit Ausschluss der Bezugsrechts zur Beschleunigung. Um 19:27 Uhr am 13.11.2023 veröffentlicht führte die erste Reaktion zu einem moderaten Kursminus von rund 4% auf 26,70 EUR – Tradegate (nachbörslich, 22:26 Uhr) gegenüber dem XETRA-Schluss um 17:30 Uhr bei 27,76 EUR. Normaler Verlust, der sich wahrscheinlich morgen auch auf den XETRA-Kurs auswirken sollte. Aber „im Rahmen“ eine normalen Reaktion auf eine anstehende moderate Verwässerung. Und wichtig:

Potentielle Übernahme ist ein guter Grund.

Nach Kenntnis von Hensoldt habe die Bundesrepublik Deutschland, die an der Hensoldt aus sicherheitspolitischen Interessen 25,1 % der Aktien hält, in diesem Zusammenhang Vorbereitungen begonnen, um sich an der möglichen Kapitalerhöhung in quotenwahrender Höhe zu beteiligen. Und wahrscheinlich wird der andere 25,1% Aktionär – Leonardo – auch mitziehen. Es geht um einen wachstumsstarken Konzern, der eine aktive Rolle in der Konsolidierung des europäischen Defensesektors spielen will.

Die Kapitalerhöhung würde der teilweisen Refinanzierung und Ablösung einer Brückenfinanzierung dienen, die Hensoldt im Falle eines potenziellen Erwerbs der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH aufnehmen würde. Der potenzielle Erwerb der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH würde Schlüsseltechnologien in Deutschland stärken und wäre ein wichtiger Schritt für Hensoldt, ein Europäischer Anbieter von nahtlos integrierten Lösungen zu werden. Hensoldt befinde sich derzeit in exklusiven Verhandlungen über den Erwerb dieses herstellerunabhängigen Systemintegrators und Technologie- und Innovationspartners für Verteidigung und öffentliche Sicherheit und rechne trotz noch zu klärender Punkte damit, die Gespräche bis Anfang Dezember dieses Jahres erfolgreich abschließen zu können.

Wachstumsbranche und vorne dabei – eine Aktie, die seit dem Ukrainekrieg auch bei den Anlegern hoch gehandelt wird. Ob noch viel Luft nach oben ist? Man wird sehen. Volle und immer vollere Auftragsbücher plus Kapazitätsausbau sprächen für HENSOLDT…

HENSOLDT AT&S Mainz Biomed – wollen frisches Geld. Chart: Hensoldt AG |Powered by GOYAX.de

HENSOLDT AT&S Mainz Biomed -Überraschungscoup, der je nach ausstehender Begründung die Aktie heute hochjagen oder abstürzen lassen kann.

Um 22:40 Uhr – lange nach Handelsschluss – kam die überraschendste Kapitalerhöhungsankündigung, zumindest in unseren Augen aus Österreich. Ein Hidden Champion, der sich aktuell auf der Empfehlungsliste der Börsen Werte befindet : „Der Vorstand der AT&S erwägt zur Unterstützung der weiteren Unternehmensentwicklung das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlage zu erhöhen und möglicherweise weitere Kapitalmaßnahmen umzusetzen, wobei das Gesamtvolumen dieser möglichen Kapitalmaßnahmen bis zu 50% des derzeitigen Grundkapitals der AT&S betragen kann. Die diesbezüglichen Details sind noch festzulegen.

Anmerkung: Direkt bis zu 50% Kapitalerhöhung? Das ist heftig. Und die Begründung ist für einen solch drastischen Schritt einfach zu allgemein – „Unterstützung der weiteren Geschäftsentwicklung“. Viele Fragezeichen, deren Beantwortung über die Kurse der AT&S-aktie heute und an den folgenden Tagen entscheiden wird.

Um den Erfolg dieser möglichen Kapitalmaßnahmen zu unterstützen, führt AT&S Verhandlungen mit der Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) betreffend eine mögliche Zeichnung durch diese bei den möglichen Kapitalmaßnahmen (wobei nach dem derzeitigen Verhandlungsstand eine Beteiligung von zumindest 25% + 1 Aktie am Grundkapital der AT&S angestrebt würde). Zudem hat der Vorstand der AT&S beschlossen Gespräche mit potentiellen anderen neuen Investoren über einen möglichen Einstieg aufzunehmen.

Anmerkung: Staatsbeteiligung? Erinnert an die 25.1% des Bundes an der Hensoldt AG. Geht es auch hier um die Sicherung einer sicherheitsrelevanten Industrie für Österreich? Schutz vor einer Übernahme aus dem Ausland? Gibt es konkrete Annäherungsversuche? Viel zu viele Fragen… Vielleicht geht es wirklcih um ein Modell ala Hensoldt – Sperrminorität für den Staat und ein weiterer Hauptaktionär, der der industriellen Logik entspricht. Wie Leonardo bei Hensoldt. Wäre eine spannende Situation.

Die Durchführung von möglichen Kapitalmaßnahmen und der mögliche Einstieg von Investoren ist unter anderem von der Fassung allfällig erforderlicher Gremialbeschlüsse, einer Einigung mit dem potentiellen Investor sowie der Evaluierung der dann vorherrschenden Marktbedingungen abhängig. Die finale Zustimmung des Aufsichtsrats der AT&S ist noch ausständig. Die AT&S wird umgehend nach Vorliegen der notwendigen Entscheidung des Aufsichtsrats und sodann zeitgerecht über allfällige Details der potentiellen Kapitalmaßnahmen informieren.“

Anmerkung: Oder gibt es etwa bisher nicht bekannte und nicht einmal befürchtete Schwachstellen, die einen solch hohen Kapitalbedarf erforderlich machen würden? Wäre für die Aktie die denkbar schlechteste Variante. Und eigentlich, schaut man sich aktuelle Einschätzungen der AT&S an, die am wenigsten erwartete Variante. Also gerade bei AT&S gilt es das Ohr am Nachrichtenticker zu haben. Könnte ein hochvolatiler Handel in der Aktie bevorstehen.

HENSOLDT AT&S Mainz Biomed – wollen frisches Geld. Chart: AT&S AG |Powered by GOYAX.de