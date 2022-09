Paris (ots/PRNewswire) -Der Kurzfilm über den originalen Hennessy V.S.O.P Cognac und seinen neuen, umweltfreundlichen Dekanter zeigt eine Kamera des Sängers, Performer, Kreativdirektor, Gründer von TEAM WANG records & TEAM WANG design und Hennessy Ambassador Jackson Wang.Maison Hennessy ist stolz darauf, eine bahnbrechende neue Kampagne für Hennessy V.S.O.P Cognac mit einer Originalkreation des international gefeierten Regisseurs Paolo Sorrentino zu enthüllen. In einer spannenden Wendung bringt Jackson Wang — Superstar-Performer und Hennessy Ambassador — eine Überraschungskamera zu diesem fesselnden Kurzfilm.Der Hennessy V.S.O.P. — „Very Superior Old Pale" — ist ein Original von Hennessy und wurde 1817 vom Prinzregenten, dem späteren König Georg IV., in Auftrag gegeben. Heute ist sein zeitloser und zukunftsweisender Charakter Gegenstand einer disruptiven Kampagne des Oscar-prämierten italienischen Filmemachers Paolo Sorrentino, der kopfüber in eine facettenreiche Welt voller Enthusiasmus, Luxus und unerwarteter Begegnungen eintaucht. Während die Zuschauer in die Fußstapfen eklektischer Charaktere treten — eines betörenden Bauernjungen, einer charismatischen Diva, eines faszinierenden Künstlers, eines Fotografen, eines schwer fassbaren Pfaus -, werden sie in eine einzigartige, verrückte visuelle Umgebung gestürzt, in der sie „in die Show eintreten" und das Unerwartete in jeder Runde annehmen.„Es gibt eine Leichtigkeit an diesem Film. Wir amüsieren uns und ich hoffe, dass die Leichtigkeit bei den Zuschauern Anklang findet — zumal wir in einem Moment leben, in dem Leichtigkeit wesentlich geworden ist", sagte Paolo Sorrentino.Produziert in einem Original-Regisseur Cut-Format, „Enter the Show (https://www.hennessy.com/en-int/vsop-enter-the-show)" hebt die Regency Wurzeln von Hennessy V.S.O.P Cognac sowie seine lebendige heutige Inkarnation hervor. Funken fliegen, während Hennessy V.S.O.P. Momente in einer visuell spannenden Reihe zufälliger Begegnungen inmitten eines für alle offenen Ambientes der Offenbarung aufeinander folgen.Paolo Sorrentino ist ein Meister der Suche nach Schönheit im Unerwarteten und beschäftigt sich mit epischen Themen wie glückliche Zufälle und bereichernde Begegnungen, überlegene Raffinesse und eine neue Art von Feier. Elektrifizierende Entdeckungsspiele bringen die Spontaneität, Spannung und Vielseitigkeit von Hennessy V.S.O.P Cognac auf den Bildschirm.Mit üppiger Kunstrichtung und einem Hauch von Eklektizismus malt „Enter the Show" ein reichhaltiges, expressionistisches Tableau und bietet die Arten von Kreuzströmen und Miniaturerzählungen an, die Paolo Sorrentinos Spielfilme so bemerkenswert machen. Der Betrachter wird in eine glamouröse, elektrische Traumwelt hineingezogen, ein Ort voller Abenteuer und faszinierender Charaktere: um jede Ecke liegt eine Party, die nur darauf wartet, angenommen zu werden. Die Geister sind hoch, alles könnte passieren, und raffinierter Luxus ist eine Lebensphilosophie, die vor einem romantischen, kosmopolitischen Hintergrund steht.„Enter the show" präsentiert auch ein neues, modernisiertes Design für den Dekanter Hennessy V.S.O.P. mit einer zeitgenössischen Neuinterpretation von Maison Hennessys emblematischer BHs-Armé-Signatur sowie einer umweltfreundlicheren Verpackung, die im Einklang mit der Initiative LVMH Life 360 konzipiert wurde.Die Hennessy V.S.O.P-Kampagne von Paolo Sorrentino und Öko-Dekanter wird exklusiv in China debütieren. Auf diesen Relaunch folgt ab dem 5. September ein weltweiter Rollout, der in den sozialen Medien von Hennessy präsentiert wird. Andere internationale Märkte werden 2023 an der Show teilnehmen und #VSOPMoments teilen.https://www.hennessy.com/en-int/vsop-enter-the-show#HennessyVSOP#EnterTheShowPressekontakte : Andrea Borrmann | DM-Medien | andrea@dmmediapr.comAdrien Potencier, apotencier@moethennessy.comINFORMATIONEN ZU PAOLO SORRENTINODer 1970 in Neapel geborene Drehbuchautor und Regisseur Paolo Sorrentino studierte Wirtschaftswissenschaften, bevor er sich entschied, eine Karriere im Filmschaffen zu machen. Sein erstes Feature in voller Länge, L'Uomo in Più wurde 2001 für das Filmfestival von Venedig ausgewählt; 2008 Il Divo gewann den Prix du Jury beim Festival de Cannes. In den letzten Jahren wurden seine Filme mehrfach international ausgezeichnet, darunter mit einem Academy Award, einem Golden Globe und einem Bafta Award für La Grande Bellezza (2014) 2022 wurde er für einen zweiten Academy Award nominiert, für die Hand Gottes, die auch den Silbernen Löwen beim Filmfestival in Venedig 2021 gewann.INFORMATIONEN ZU JACKSON WANGJackson Wang ist ein chinesischer Superstar mit vielen Talenten. Er ist Sänger, Performer, Kreativdirektor, Gründer von TEAM WANG records & TEAM WANG design. Der Sohn von Athleten, wo er sagt, er „wuchs mit dem Geist der Verfolgung der außergewöhnlichen." Heute durchdringt diese Leidenschaft seine vielen künstlerischen Ausdrucksformen, vom Sport über die Musik bis hin zur Aufführung. Für Jackson Wang repräsentiert Hennessy V.S.O.P cognac „eine Welt der Unerwartetheit und der glücklichen Zufälle, in der Sie Ihr eigener „MAGIC MAN" sein können."INFORMATIONEN ZUM HENNESSY V.S.O.P COGNAC ECO-DESIGNEine perfekt ausgewogene, universelle Mischung, Hennessy V.S.O.P Cognac beeindruckt jetzt genauso wie am Tag seiner Entstehung. Im Jahr 2022 präsentiert Maison Hennessy seinen vielseitigsten Cognac in einem eleganten, ökologisch orientierten Format, das sorgfältig konzipiert wurde, um seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig Hennessys kompromisslose Standards zu wahren.Der umweltfreundliche Dekanter Hennessy V.S.O.P besteht heute aus Glas, das in Cognac und Nordfrankreich hergestellt wird, während die Verpackungsverbesserungen die Verwendung eines Flaschenverschlusses aus Holz, die Verwendung beschichtungsfreier Etiketten aus Recyclingpapier und die Herstellung von Geschenkschachteln aus beschichtungsfreiem Papier aus FSC-zertifizierten Wäldern umfassen.Diese Maßnahmen haben zu konkreten Ergebnissen geführt, indem 51 Tonnen Kunststoff aus der Produktion genommen und der CO2-Fußabdruck von Hennessy V.S.O.P cognac um etwa 4 % reduziert wurde. Jeder dieser Schritte steht im Einklang mit der LVMH Life 360 Initiative für soziale und ökologische Verantwortung, einer Roadmap für die Umweltleistung, die vorsieht, bis 2026 alle neuen, auf fossilen Brennstoffen basierenden Kunststoffe aus Verpackungen zu entfernen. Vollständig 100% der neuen Produkte von Hennessy werden bis 2030 umweltfreundlich gestaltet sein.INFORMATIONEN ZU HENNESSYDas Maison Hennessy, der Marktführer in Cognac, glänzt seit mehr als 250 Jahren mit seinem außergewöhnlichen Know-how weltweit. Die Marke, die auf dem Eroberungsgeist ihres Gründers Richard Hennessy basiert, ist in mehr als 160 Ländern vertreten. Im Herzen der Region Charente gelegen, ist Hennessy auch eine feste Säule der regionalen Wirtschaft. Der Erfolg und die Langlebigkeit des Hauses sind in der Exzellenz seiner Cognacs verwurzelt, die jeweils aus einem einzigartigen Prozess der Übertragung von Know-how von Generation zu Generation entstanden sind. Als erstes Spirituosenhaus, das nach ISO 14001 zertifiziert wurde, vereint Hennessy seine Fähigkeit zur Innovation und die Unterstützung aller seiner Partner, um diesen außergewöhnlichen Bereich zu schützen. KAMPAGNENPRODUKTIONSGUTSCHRIFTEN:DDB PARIS :Chief Creative Officer: Alexander KalchevArtdirektor: Mathieu MasséTexter: Lucie GuidonArtdirektor für digitale Inhalte: Perrine TixierFernsehproduzent / Kunstkäufer: Quentin Moenne LoccozStrategieleiter: Sébastien GentyGeschäftsführer: Xavier MendiolaGeschäftsleiter: Meryl Martin / Louise RiuKundenbetreuer: Marie Melet / Sabrina SafirNachbearbeitung: Jerome DeplatièreDruckproduktion: Jocya MalletPRODUKTION:Produktion: FARBEN & LupinfilmeHersteller: Julie Mathieu Moreau & Riccardo NeriLinienhersteller: Guillaume le GatRegisseurin: Paolo SorrentinoDOP: Daria D'AntonioSzenenbildner: Eugenia Di NapoliDirector's Cut Editor: Cristiano TravaglioliRedakteure: Sophie ReineNachbearbeitung: EverestTonproduktion: THE