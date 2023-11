HELMA publity Deutsche Konsum REIT – Immobilienkrise auf dem EKF23 angekommen, oder eben nicht.

HELMA Eigenheimbau publity Deutsche Konsum REIT – drei Immobiliengesellschaften. Drei „musts“ im Programm des Eigenkapitalforums in Frankfurt. publity’s CEO Frank Schneider verdient dafür Respekt, sich den Zuhörern gestellt zu haben. GORE, PREOS und die eigene Anleihe, deren Restrukturierung erstmal vor Gericht gescheitert ist – offene Wunden. Offen angesprochen, erkennbar unter Druck, erkennbar nicht alle Antworten habend. Danach wäre HELMA Eigenheimbau an der Reihe gewesen, Raunen unter den Wartenden „Gestern haben die schon die1to1’s abgesagt, wer weiss, ob die sich trauen?“ Nach gewisser Unruhe dann die Feststellung, dass kein Vertreter der HELMA Eigenheimbau vor Ort sei und der Vortrag entfalle. Schwaches Bild – symptomatisch für den Unternehmenszustand.

Nach dem Mittag dann die Deutsche Konsum REIT – seit den Neunmonatszahlen mit den drei Problemen Abwertung, REIT-Status, Darlehenswertberichtigung(an den Hauptaktionär gewährt, in der Brenne.) Verspäteter Referent. „Wenn jetzt wieder einer aus der Immobilienbranche nicht kommt…“ – Kommentar aus dem Kreis der Wartenden. Und dann erscheint von der Deutsche Konsum REIT im vollbesetzten Raum „New York“ des Steigenberger Flughafenhotels – NIEMAND. Schwer nachvollziehbar. Info nach 10 Minuten Wartezeit „krankheitsbedingt“ – mag so sein. Der Eindruck auf jeden Fall nicht gut.

HELMA publity Deutsche Konsum REIT – Nichterscheinen steigert das schlechte Bauchgefühl. Insolvenz ante portas? Oder Enteignung der Aktionäre durch STaRUG?

Letzter Stand zur HELMA datiert auf den 31.10.2023 – Verhandlungen mit Banken zur Re- Finanzierung wurden und werden geführt – seit Monaten kannte der Aktienkurs nur den Weg nach Süden. Und doch könnte das wirklich dicke Ende für die sowieso schon stark gebeutelten Aktionäre noch bevorstehen. Eher kryptisch, in einem Nebensatz der damaligen Unternehmensmeldung versteckt, findet sich der Hinweis, dass die Aktionäre – schlimmstenfalls – ohne Entschädigung draussen sein könnten. So wie es den Aktionären der Leoni bereits passiert ist. Wie geht das? „ Gegebenenfalls werden hierbei auch Maßnahmen des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens für Unternehmen Anwendung finden. “ – sprich Rien ne vas plus für Helma Eigenheimbau Aktionäre möglich.

Oder wie es in der aktuellen Meldung heisst: „Die HELMA Eigenheimbau AG befindet sich nach wie vor in konstruktiven Gesprächen mit ihren Finanzierungspartnern und arbeitet gemeinsam mit diesen an einer Umsetzung der finanziellen Restrukturierung des Unternehmens. Wie am 07. Juli 2023 bereits mitgeteilt, hat HELMA mit den beteiligten Finanzierungspartnern eine Vereinbarung geschlossen, die insbesondere Regelungen zu Tilgungs- und Kündigungsrechten von bestehenden Kreditverbindlichkeiten umfasst. Diese wurde nunmehr bis zum 08. Dezember 2023 prolongiert. HIER ZUM STAND 31.10.2023 im nwm.



Die Botschaft, die das kurzfristige Absagen der Unternehmenspräsentation auf dem EKF23 vermittelt, ist traurig. Alles scheint möglich: vielleicht kurzfristige Einigung mit den Gläubigern, möglicherweise unter Ausnutzung des StaRUG mit entschädigungslosem Herauskegeln der Aktionäre. Oder doch eine Insolvenz. Oder? Viele Fragen, die unbeantwortet bleiben. Aber Kopf-in -den-Sand stecken hilft keinem. Wenn man in guten Zeiten eloquent und enthusiastisch auf einem EKF22 auftreten kann, dann sollte man sich auch stellen, wenn es schwierig aussieht.



