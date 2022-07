HELLA hält sich umsatzttechnisch ganz gut. Gewinn leidet unter gestiegenen Kosten und Investitionen.

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":



HELLA Aktie seit der Mehrheitsübernahme durch die französische Faurecia Konzern trotz erstmal fehlender Übernahmephantasie und Zahlen, die sich dem Branchentrend nicht ganz entziehen können, relativ stabil. Die HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) hat heute vorläufige Zahlen für das am 31.05.2022 beendete Geschäftsjahr 2021/22 vorgelegt. Vorab: Man hat sich besser gehalten als der Gesamtmarkt. Beim Umsatz kam man mit einem leichten Minus von 2,4 % auf 6,2 Mrd EUR (währungs- und portfoliobereinigt) mit einem blauen Auge davon. Gerade wenn man bedenkt, dass weltweit rund 9% weniger Fahrzeuge im Berichtszeitraum produziert worden sind – eine wichtige Vergleichs-Grösse für das Erstausrüstergeschäft HELLA’s.

Hella Aktie stabil. Auch wenn man im Geschäftsjahr erst mit der zweiten reduzierten Prognose „traf“…



So ging es in das Geschäftsjahr 2021/2022: „Für das derzeit laufende Geschäftsjahr 2021/2022 (1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022) erwartet HELLA einen währungs- und portfoliobereinigten Umsatz in der Bandbreite von rund 6,6 bis 6,9 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von in etwa 8 Prozent. “

Und dann in Salamitaktik – am 23. September 2021: „Die HELLA GmbH & Co. KGaA hat vor dem Hintergrund deutlich reduzierter Markterwartungen infolge sich weiter verschärfender Versorgungsengpässe insbesondere bei Elektronikkomponenten ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Das Unternehmen erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 nunmehr einen währungs- und portfoliobereinigten Umsatz in der Bandbreite von rund 6,0 bis 6,5 Milliarden Euro (bisher: rund 6,6 bis 6,9 Milliarden Euro) sowie eine um Strukturmaßnahmen und Portfolioeffekte bereinigte EBIT-Marge von in etwa 5 bis 7 Prozent (bisher: in etwa 8 Prozent).“

Am 29.11.2021 traf man die heute gemeldeten Ergebnisse – am oberen Ende der Prognose: „HELLA erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen währungs- und portfoliobereinigten Umsatz in der Bandbreite von rund 5,9 bis 6,2 Milliarden Euro sowie eine um Strukturmaßnahmen und Portfolioeffekte bereinigte EBIT-Marge von in etwa 3,5 bis 5,0 Prozent.„



