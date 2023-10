HELLA Drägerwerk – gibt auch noch gute Unternehmensmeldungen. Hingucker?

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":



HELLA Drägerwerk – trotz konjunktureller Eintrübung können beide Unternehmen im Q3 ihren Umsatz kräftig steigern, bei einem reichte es sogar zu einer Prognoseerhöhung. Sollte man sich die Aktien näher ansehen? Der seit der Faurecia-Konzern als Mehrheitsaktionär „übernahm“ unter der Dachmarke FORVIA agierende Automobilzulieferer HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) hat in den ersten neun Monaten sowohl Umsatz als auch Gewinn (operativen Gewinn) kräftig steigern können. Jedoch fehlt seit der mehrheitlichen Übernahme der Aktien „etwas an Phantasie“. Ob die rund 80% Anteil „demnächst“ weiter ausgebaut werden sollen, wäre natürlich schon eine spannende Frage. Bisher finden sich darauf keine Hinweise. Aber im Hinterkopf die Schwellen für einen möglichen Squeeze-Out zu halten, wäre eine denkbare Strategie. Noch fehlt den Italienern dazu einiges, aber wer weiss, ob der Charme eines Delistings plus weniger Berichtspflichten irgendwann in Italien überzeugt.

HELLA Drägerwerk – operative Stärke als Kaufargument für die Aktien?

Und bei Drägerwerk? Die KGaA-Struktur garantiert der Familie Dräger langfristig die Kontrolle über den Konzern und schliesst so Übernahmespekulationen bei der Aktie aus. Aber die operative Entwicklung bei den Lübeckern passt – reicht sogar für die von uns bereits im Juli gemutmasste Prognoseerhöhung. Letztes Jahr litt die Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005550602) unter Lieferkettenproblemen, die die Umsatzentwicklung stark negativ prägten. Kostenentwicklung und fehlende Lieferbarkeit führten letztendlich 2022 zu einem negativen EBIT von Minus 87 Mio EUR. Dieses Jahr wagte man anfangs eine Prognose mit Umsatzsteigerungen von 7 bis 10% und schwarzer Null. Dass es jetzt mehr wird, sollte die Anleger näher hinsehen lassen.

HELLA Drägerwerk – Umsatzplus und Gewinnplus zweistellig. E-Mobility als Thema besetzt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist der Konzernumsatz um 12,6 % auf 5,9 Mrd EUR gestiegen, um Wechselkurseffekte bereinigt verbesserte sich der Umsatz sogar um 16,8 % auf 6,2 Mrd EUR. Überall lief es rund, keine lame ducks im Konzern: Im Lichtbereich verbesserte sich der Umsatz um 16,1 % auf 2,9 Mrd EUR, die Business Group Elektronik verzeichnete ein Umsatzwachstum um 9,7 % auf 2,5 Mrd EUR, vor allem durch ein erfolgreiches Geschäft mit Hochvolt-Batteriemanagementsystemen und Radarsensoren. Und die Business Group Lifecycle Solutions steigerte den Umsatz um 9,7 % auf 800 Mio EUR.

Michel Favre, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung: „In 2023 sind wir sehr erfolgreich unterwegs. Wir wachsen in allen Bereichen und in allen Regionen. Vor allem besetzen wir mit unseren Technologien die großen Markttrends der Mobilität. Bei automatisiertem Fahren, Elektromobilität und anspruchsvollsten Lichtlösungen sind wir führend. Dies unterstreicht unsere starke strategische Position als einer der wesentlichen Gestalter automobiler Mobilität.“

Letzter Ausblick besteht weiter.



„Wir sind derzeit auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen und bestätigen unseren Unternehmensausblick. In einem anhaltend volatilen und weiterhin von Inflationsdruck geprägten Marktumfeld haben wir nun mehr Visibilität im Hinblick auf die weitere Marktentwicklung und gehen von einem globalen Marktvolumen von rund 86 Millionen Fahrzeugen in diesem Jahr aus“, sagte im Juli bereits HELLA CEO Michel Favre.

„Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 (1. Januar bis 31. Dezember 2023) geht HELLA unverändert davon aus, einen währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz zwischen rund 8,0 und 8,5 Milliarden Euro zu erzielen. Für die Operating Income-Marge wird unverändert ein Wert zwischen rund 5,5 und 7,0 Prozent prognostiziert. Sowohl für den bereinigten Umsatz als auch für die Operating Income-Marge wird ein Wert in etwa im mittleren Bereich der gegebenen Prognosebandbreite erwartet.“ (HELLA, Corporate | 24 Juli 2023 07:00)