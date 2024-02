HEICOration Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Heico-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 4 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 191 USD, was einem Abwärtspotenzial von -1,85 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Heico bei 8,34 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 408,09 Prozent in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Heico als überbewertet, da das KGV mit 62,6 insgesamt 88 Prozent höher als der Branchendurchschnitt ist. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Heico-Aktie sowohl in der Branchenvergleich als auch in der fundamentalen Analyse ein "Schlecht"-Rating.