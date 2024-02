HEICOration Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Aktienkurs von Heico hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 402,36 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -394,02 Prozent für Heico führt. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 242,53 Prozent, wobei Heico 234,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Heico ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Heico war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Eine Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien ergab, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Heico ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,6 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als vergleichsweise teuer angesehen werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Schlecht" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividendenrendite kann ein Investor, der derzeit in Heico investiert, eine Rendite von 0,12 % erzielen, was 16,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.