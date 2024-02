HEICOration Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heico beträgt derzeit 62,6, was 95 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche) von 32 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie von Heico eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Heico in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist. Darüber hinaus war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt wird Heico daher als "Gut"-Wert bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 4-mal eine "Gut"-Einschätzung, 2-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine "Schlecht"-Bewertung für die Heico abgegeben, was dem Titel langfristig ein "Gut"-Rating von institutioneller Seite einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Heico vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -1,55 Prozent beim aktuellen Kurs von 194,01 USD und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 191 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit einer vorherrschenden Diskussion über positive Themen an 13 Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Heico gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment. Insgesamt zeigt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.