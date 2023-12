HEICOration Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Das Sentiment und der Buzz um Aktien werden nicht nur von Analyseberichten aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Bei Heico zeigte sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Heico war ebenfalls positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von Heico.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Heico derzeit um +8,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +8,85 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Heico weist einen Wert von 29,23 auf, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Heico insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führen.

Basierend auf einer Kursprognose von 186,8 USD für Heico ergibt sich ein Aufwärtspotential von 1,73 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. In Summe erhält Heico daher eine "Gut"-Bewertung.