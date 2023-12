HDFC Bank-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Hdfc Bank auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde negativ war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um die Hdfc Bank in den sozialen Medien aufgegriffen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Hdfc Bank hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI-Wert für die Hdfc Bank liegt bei 27,35, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 19,01, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1604,22 INR für den Schlusskurs der Hdfc Bank-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1682,45 INR, was einem Unterschied von +4,88 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1552,33 INR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,38 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Hdfc Bank für die einfache Charttechnik daher eine "Gut"-Bewertung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei der Hdfc Bank wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Hdfc Bank daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.