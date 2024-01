HDFC Bank Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Hinweise auf zukünftige Kursentwicklungen geben. Für die Hdfc Bank wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,88 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt mit 29,82 Punkten an, dass die Hdfc Bank überverkauft ist. Zusammen erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Hdfc Bank mit 1682,2 INR um +6,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +4,58 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen. Die Diskussionsintensität zu Hdfc Bank hat in letzter Zeit abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Hdfc Bank, jedoch zeigen die neuesten Nachrichten hauptsächlich eine negative Stimmung. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Hdfc Bank daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird die Hdfc Bank also in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet, wobei die Anlegerstimmung letztendlich als "Neutral" eingestuft wird.