HDFC Bank Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie der Hdfc Bank als neutral. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hdfc Bank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 91,9 und ein Wert für den RSI25 von 74,93. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Hdfc Bank-Aktie ein Durchschnitt von 1590,79 INR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1394,45 INR, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht nach sich zieht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Hdfc Bank in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt.

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend negative Meinungen über Hdfc Bank. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie der Hdfc Bank hinsichtlich des Relative Strength-Indikators, der charttechnischen Analyse, des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation sowie der sozialen Plattformen.