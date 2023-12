HDFC Bank Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index: Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25). Der RSI der Hdfc Bank beträgt 31,39, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 liegt bei 20,31, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hdfc Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 1601,82 INR. Der letzte Schlusskurs von 1650,15 INR weicht davon um +3,02 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 1533,68 INR liegt, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,59 Prozent). Das führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis der kurzfristigen Analyse. Insgesamt erhält die Hdfc Bank-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Monate gibt Aufschluss darüber, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hdfc Bank-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Hdfc Bank eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und acht negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält die Hdfc Bank also von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.