HC Surgical Specialists Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Aktie von Hc Surgical Specialists wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Zum einen spielt die Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten war die Diskussionsintensität im Netz im Rahmen der üblichen Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 10,27 insgesamt 56 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 23,19 beträgt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einschätzung "Gut".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs mit 0,295 SGD einen Abstand von -15,71 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,29 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Im Branchenvergleich schneidet die Aktie von Hc Surgical Specialists schlechter ab als der Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege". Mit einer Rendite von -20,69 Prozent liegt sie mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite von -17,41 Prozent aufweist, schneidet Hc Surgical Specialists mit einer Rendite von -20,69 Prozent schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.