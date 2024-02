HC Surgical Specialists Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Sentiment und Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um die Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Hc Surgical Specialists auf diese Faktoren hin untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hc Surgical Specialists weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt geben wir der Aktie von Hc Surgical Specialists bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Hc Surgical Specialists im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,69 Prozent erzielt, was 5,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -17,79 Prozent, und Hc Surgical Specialists liegt aktuell 2,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Hc Surgical Specialists derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 0,35 SGD, womit der Kurs der Aktie (0,295 SGD) um -15,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,29 SGD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +1,72 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hc Surgical Specialists mit einem Wert von 10,27 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was zu einer "günstig" Bezeichnung führt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".