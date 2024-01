HC SemiTek-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Daiichi Sankyo":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien erhielt die Aktie von Boe Hc Semitek zuletzt viel Aufmerksamkeit, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Boe Hc Semitek, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

In Bezug auf Dividenden schüttet Boe Hc Semitek derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich ergibt sich, dass Boe Hc Semitek mit einer Rendite von -4,96 Prozent mehr als 19 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt. In der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -5,63 Prozent, wobei Boe Hc Semitek mit 0,67 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung weist Boe Hc Semitek ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 253,94 auf, was in ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.