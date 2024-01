HC SemiTek Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Danieli":

Der Aktienkurs von Boe Hc Semitek zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Informationstechnologie-Sektors eine Rendite von 7,85 Prozent, die um mehr als 5 Prozent darunter liegt. Die Branche für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,12 Prozent, wobei Boe Hc Semitek mit 13,97 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Die Diskussionen über das Unternehmen waren auch nicht bedeutend intensiver oder weniger intensiv als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating für die Boe Hc Semitek-Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Boe Hc Semitek liegt aktuell bei 52,49 Punkten und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,42, dass Boe Hc Semitek weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auf Basis des RSI ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boe Hc Semitek liegt mit einem Wert von 253,94 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt erhält die Aktie von Boe Hc Semitek in allen analysierten Kategorien ein "Neutral"-Rating.