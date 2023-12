HC SemiTek Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Acom":

Die Diskussionen über Boe Hc Semitek in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel derzeit überwiegend positiv sind. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Boe Hc Semitek wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boe Hc Semitek liegt bei 253,94 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Boe Hc Semitek eine Performance von -4,96 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -7,25 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +2,29 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Boe Hc Semitek jedoch um 17,45 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Boe Hc Semitek liegt bei 52,94, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,7, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie.