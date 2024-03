HC SemiTek Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Aterian":

Boe Hc Semitek erhält "Schlecht"-Bewertung in verschiedenen Kategorien

Die Aktie von Boe Hc Semitek hat in verschiedenen Bereichen eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite liegt mit 0 Prozent um 1,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Daher gilt die Aktie als unrentables Investment im Vergleich zur Branche.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Boe Hc Semitek-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 6,47 CNH. Der letzte Schlusskurs von 5,25 CNH liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -18,86 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 5,63 CNH einen letzten Schlusskurs unter dem Durchschnitt (-6,75 Prozent) auf. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie waren in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Boe Hc Semitek in Social Media zeigt, dass die Aktie aktuell im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schnitt Boe Hc Semitek im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" und der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche mit einer Rendite von -32,95 Prozent bzw. 9,28 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt zeigt sich somit, dass die Aktie von Boe Hc Semitek in verschiedenen Bereichen negative Bewertungen erhalten hat und aus heutiger Sicht eher als unrentables Investment gilt.