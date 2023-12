HC International Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. Zudem wurde in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt über positive Aspekte im Zusammenhang mit dem Unternehmen Hc gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt ebenfalls als "Gut".

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hc-Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,3 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,234 HKD liegt, was einem Unterschied von -22 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,25 HKD) liegt der letzte Schlusskurs (-6,4 Prozent) darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Gesamtbewertung der Hc-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik fällt somit ebenfalls "Schlecht" aus.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 68,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 59,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat die Hc-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,53 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei -1,34 Prozent lag. Dies führt zu einer Underperformance von -27,19 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,41 Prozent verzeichnete, liegt die Hc-Aktie ebenfalls deutlich darunter (-27,12 Prozent). Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.