HC International Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Stimmung und Diskussion um die Aktie von Hc haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Hc daher eine neutrale Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Hc als "schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Hc-Aktie bei 0,29 HKD liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,233 HKD, was einem Abstand von -19,66 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,25 HKD, was einer Differenz von -6,8 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 55, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 60 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale Bewertung für die Hc-Aktie.