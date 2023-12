HC International Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Handelsunternehmen und Distributor Hc weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche, die ein KGV von 49,4 haben, liegt die Aktie etwa 83 Prozent unter dem Durchschnitt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, erscheint die Aktie von Hc somit unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Hc war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, nur an einem Tag überwogen die negativen Kommentare. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hc ausgetauscht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite der Hc-Aktie liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren einen geringeren Ertrag von 6,29 Prozentpunkten bedeutet. Infolgedessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Hc-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, nämlich um 22 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ist der letzte Schlusskurs um 6,4 Prozent niedriger. Auf dieser Grundlage erhält die Hc-Aktie ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der Aktie von Hc auf unterschiedlichen Ebenen. Während sie fundamental unterbewertet erscheint und das Anleger-Sentiment positiv ist, fällt die Dividendenpolitik des Unternehmens schlecht aus. Zudem zeigen die technischen Analysen ein negatives Bild.