HC International Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Hc-Aktie wird derzeit als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,63, was einem Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 48,35 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hc-Aktie liegt bei 61,9, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Hc-Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Hc-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,53 Prozent erzielt, was 26,44 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Handelsunternehmen und Distributoren, die bei -2,13 Prozent liegt, zeigt sich eine Unterperformance der Hc-Aktie um 26,4 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Hc derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,3 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -6,3 Prozent in Bezug auf die Hc-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.