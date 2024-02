HC International Aktie: Jetzt wird es konkret!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,63 liegt die Aktie von Hc unter dem Branchendurchschnitt (81 Prozent) im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren", der einen Wert von 45,72 aufweist. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Hc konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage in den sozialen Medien wird als "Neutral" eingestuft, da weder positive noch negative Themen eine besondere Tendenz zeigten. Auch die Diskussionstärke wurde als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, ohne ausschlaggebende positive oder negative Tendenzen. Folglich wird die Aktie von Hc auch in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Hc im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,53 Prozent erzielt, was 20,52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die mittlere jährliche Rendite -9,8 Prozent, wobei Hc aktuell 18,73 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.