HC International Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Hc von 83,33 führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, zeigt mit einem Wert von 57,14 eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Hc liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,31 % für "Handelsunternehmen und Distributoren". Die Differenz von 6,31 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hc ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Hc mit -28,53 % mehr als 24 % darunter. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -4,69 % in den vergangenen 12 Monaten, was Hc um 23,84 Prozentpunkte unterbietet. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.