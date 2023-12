HCW Biologics Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Das Wertpapier Hcw Biologics zeigt einen RSI von 50 Punkten auf 7-Tage-Basis, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 62,5 Punkten, was ebenfalls eine neutrale Bewertung für Hcw Biologics ergibt. Die Anleger-Stimmung gegenüber dem Unternehmen wird als positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat auch keine signifikante Veränderung erfahren. Daher wird die Anleger-Stimmung und die Diskussionsintensität als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse erhält Hcw Biologics auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,72 USD, während der Aktienkurs bei 1,14 USD liegt, was einer Abweichung von -33,72 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 1,46 USD führt zu einer Abweichung von -21,92 Prozent, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.