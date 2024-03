HCI Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Hci übertrifft den Branchendurchschnitt um 60 Prozent

Die Aktien von Hci konnten in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 85,42 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 25,38 Prozent, was Hci zu einer Outperformance von +60,05 Prozent im Branchenvergleich verhalf. Auch im Finanzsektor konnte Hci mit einer Rendite von 7,49 Prozent im letzten Jahr glänzen und lag satte 77,94 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese starke Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Hci, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 12,28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 24, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird daher dieser Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hci mit einem Wert von 22,68 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Versicherungsbranche, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 37,82, was einen Abstand von 40 Prozent zum KGV von Hci bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich ein ähnlich positives Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hci-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 71,54 USD weist eine Abweichung von +60,48 Prozent zum aktuellen Kurs von 114,81 USD auf und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 94,6 USD über dem aktuellen Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.