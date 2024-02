HCI Aktie: Einfach unglaublich

Die Hci-Aktie weist eine Dividendenrendite von 1,74 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche (4,36 %) niedriger ist. Diese Differenz von 2,62 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Hci-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Hci-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates zu Hci vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 100 USD, was ein Aufwärtspotential von 0,94 Prozent darstellt. Basierend auf dem letzten Schlusskurs (99,07 USD) ergibt sich daraus eine "Neutral"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Hci-Aktie mit 96,19 Prozent mehr als 151441 Prozentpunkte darunter. Die "Versicherungs"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 15,77 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Hci mit 80,43 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hci liegt aktuell bei 12,55 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt an, dass Hci weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Hci-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.