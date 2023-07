HCA Healthcare bereitet Quartalszahlen vor: Umsatz- und Gewinnprognosen zeigen anhaltenden Aufwärtstrend

In 94 Tagen, also kurz vor Ende des 3. Quartals, wird das in Nashville ansässige Unternehmen HCA Healthcare seine Quartalsbilanz vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die HCA Healthcare Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung der HCA Healthcare Aktie liegt derzeit bei 72,50 Mrd. EUR. Am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen werden Aktionäre und Analysten aufmerksam das Ergebnis verfolgen. Die aktuellen Analysen deuten darauf hin, dass im Vergleich zum Vorquartal ein leichter Anstieg des Umsatzes zu erwarten ist. Im 3. Quartal 2022 konnte HCA Healthcare einen Umsatz von 13,33 Mrd. EUR erzielen und es wird nun mit einer Steigerung um +5,30 Prozent auf 14,06 Mrd. EUR gerechnet. Auch beim Gewinn wird eine Veränderung erwartet:...