HCA Healthcare: Erwartete Gewinnsteigerung von 77,92%, Quartalszahlen in 97 Tagen

In knapp 100 Tagen wird das Unternehmen HCA Healthcare aus Nashville, USA seine Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentieren. Die Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die HCA Healthcare Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt aktuell bei 64,61 Mrd. EUR und in nur noch 97 Tagen werden die neuen Quartalszahlen vorgelegt. Experten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigen wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte HCA Healthcare einen Umsatz von 14,69 Mrd. EUR und nun wird ein Sprung auf 27,59 Mrd. EUR erwartet – ein Plus von beeindruckenden +87,86 Prozent. Auch der Gewinn soll sich verbessern und voraussichtlich um +77,92 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR steigen.

Auch aufs ganze Jahr betrachtet sind die Prognosen optimistisch: Der Umsatz soll um +87,86 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +77,92 Prozent auf 9,33 Mrd. EUR zulegen. Der Gewinn war bereits im letzten Jahr positiv mit einem Wert von 5,24 Mrd. EUR; dieses Jahr könnte er also auf bemerkenswerte 9,33 Mrd. EUR ansteigen – eine Steigerung von +77,92 Prozent.

Die Analysten zeigen sich grundsätzlich zuversichtlich für die Performance der HCA Healthcare Aktie in den kommenden Monaten: Ein Kursziel von rund 303,85 EUR wird auf Sicht von 12 Monaten prognostiziert, was einem Gewinn von +31,73 Prozent entspricht. Aktionäre könnten also basierend auf den Schätzungen der Experten in einem Jahr mit einer erfreulichen Rendite von +31,73 Prozent rechnen.

Es ist jedoch zu beachten, dass die Charttechnik ein eher negatives Bild für den Kursverlauf der HCA Healthcare Aktie zeichnet. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung und es zeigt sich ein negativer Kurstrend.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie die Quartalszahlen letztendlich ausfallen werden und wie sich dies auf den Aktienkurs auswirken wird. Es bleibt spannend für alle Aktionäre und Analysten gleichermaßen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre HCA Healthcare-Analyse von 19.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich HCA Healthcare jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur HCA Healthcare Aktie

