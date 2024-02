HCA Healthcare Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Hca Healthcare-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 269,88 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 311,62 USD, was einem Unterschied von +15,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 285,75 USD liegt mit einem Unterschied von +9,05 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hca Healthcare-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Hca Healthcare als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,93, das insgesamt 89 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 99,97 im Segment "Gesundheitsdienstleister". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 6 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 296,33 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Hca Healthcare-Aktie aus Analystensicht insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Allerdings haben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Hca Healthcare-Aktie.

