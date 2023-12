HCA Healthcare Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Hca Healthcare hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Hca Healthcare mit einer Dividende von 0,97 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (88,67 %) niedriger und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Hca Healthcare-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des längerfristigen Durchschnitts. Für den kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Die Analysten bewerten die Hca Healthcare-Aktie als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 13 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 8,89 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Hca Healthcare eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.