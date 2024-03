HCA Healthcare Aktie: Sensationelle Entwicklung

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hca Healthcare bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,93 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 89 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der bei 98 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des KGV.

Analysten schätzen die Aktie der Hca Healthcare auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 6 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 308,5 USD, was einer Erwartung von -6,5 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hca Healthcare-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 275,12 USD. Der letzte Schlusskurs von 329,94 USD weicht somit um +19,93 Prozent ab, was eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 307,62 USD über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Hca Healthcare-Aktie in der einfachen Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hca Healthcare-Aktie liegt bei 26, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 28,42 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Gut"-Rating für Hca Healthcare.