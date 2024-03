HCA Healthcare Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Dividende der Aktie von Hca Healthcare beträgt aktuell 0,83%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine geringere Rendite von 1,33 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hca Healthcare bei 10,93 liegt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 98,08 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Empfehlung erhält.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Hca Healthcare-Aktie bei 275,39 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 327,32 USD, was einer positiven Abweichung von 18,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 308,51 USD eine positive Abweichung von 6,1 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 42,38 Punkten, was bedeutet, dass die Hca Healthcare-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 32,41 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Hca Healthcare also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.