HCA Healthcare Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die technische Analyse der Hca Healthcare-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 265,26 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 271,7 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +2,43 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 246,3 USD, was einer Distanz von +10,31 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hca Healthcare-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 58,43, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 33,41 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 13 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 290,93 USD, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Hca Healthcare-Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um Hca Healthcare, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.