HCA Healthcare Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation zueinander. Wenn wir uns Hca Healthcare genauer ansehen, beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 33,98 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 33,54, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv, mit positiven Themen an sieben Tagen im Vordergrund. Jedoch hat die negative Kommunikation in den letzten sechs Tagen überwogen, was zu einer "Neutral" Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, mit 6 "Schlecht"-Signalen im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Analysen wird die Aktie von Hca Healthcare aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 10,93 insgesamt 89 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister". Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" aus fundamentalen Gesichtspunkten.

In Bezug auf Dividendenrendite bietet die Aktie von Hca Healthcare bei einer Rendite von 0,83 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister einen geringeren Ertrag von 90,62 Prozentpunkten, was zu einer "Schlecht" Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.