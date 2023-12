HCA Healthcare Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) der Hca Healthcare liegt bei 18,88 und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Dies spiegelt sich in einer Bewertung als "Gut" wider. Bei einer Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage bewegt sich der RSI für Hca Healthcare auf 24, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs der Hca Healthcare bei 270,39 USD, was einer Entfernung von +2,15 Prozent vom GD200 (264,69 USD) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 243,37 USD, was einem Abstand von +11,1 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird daher der Kurs der Hca Healthcare-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Hca Healthcare beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -87,71 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hca Healthcare eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In den sozialen Medien wurde Hca Healthcare in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung, wobei auch 5 Schlecht-Signale identifiziert wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.