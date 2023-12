HCA Healthcare Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Hca Healthcare wird von Analysten als unterbewertet angesehen, was auf einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,93 basiert. Dies liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 99,3 und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 13 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 290,93 USD, was einer potenziellen Steigerung um 7,48 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hca Healthcare-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies gilt sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Hca Healthcare bei 14,13 Prozent, was jedoch mehr als 3 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Dennoch ist die Rendite im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche deutlich höher, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.