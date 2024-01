HB Fuller Aktie: Was war das denn?

Der Aktienkurs von Hb Fuller hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 53,67 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -40,52 Prozent für Hb Fuller entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Hb Fuller mit 40,52 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, beträgt bei Hb Fuller 67,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 35,39 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Hb Fuller festgestellt werden, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen. Damit erhält Hb Fuller auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Hb Fuller in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung von "Gut".