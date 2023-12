HB Fuller Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Aktie von Hb Fuller hat in den letzten Wochen nur geringe Veränderungen in der Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien erfahren. Aufgrund dieser Informationen wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien blieb in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht zeigt sich ein positives Signal, da der aktuelle Aktienkurs von 81,68 USD um 17,88 Prozent über dem GD200 (69,29 USD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 72,92 USD ein positives Signal auf, da der Abstand +12,01 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Hb Fuller-Aktie daher als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit sieben Tagen, die von positiven Themen geprägt waren. Allerdings war an einem Tag die negative Kommunikation dominierend, und in den letzten Tagen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hb Fuller diskutiert. Aufgrund dieser Gemengelage bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Langfristig gesehen wird die Hb Fuller-Aktie von Analysten überwiegend neutral eingeschätzt, mit einer Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 74,67 USD, was einer potenziellen Performance von -8,59 Prozent entspricht. Insgesamt vergeben wir als Redaktion daher das Rating "Neutral" für die gesamte Analysteneinschätzung.