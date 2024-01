HB Fuller Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Hb Fuller-Aktie haben sich in den letzten Monaten positiv entwickelt. Die Anleger haben zunehmend mehr Interesse an dem Unternehmen gezeigt, was zu einer guten Bewertung führt. Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, erscheint die Aktie unterbewertet und erhält daher ebenfalls eine gute Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt drei Analysten die Hb Fuller-Aktie bewertet, wobei die durchschnittliche Einschätzung neutral ausfällt. Da es keine aktuellen Analystenupdates gibt, ergibt sich aus der Kursprognose ein leichtes Abwärtspotential, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Hb Fuller momentan etwa 1,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei 11,3 Prozent liegt.

Zusammenfassend erhält die Hb Fuller-Aktie aufgrund der positiven Stimmung und Diskussionen, der fundamentalen Bewertung sowie der technischen Analyse insgesamt eine gute und neutrale Gesamtbewertung.