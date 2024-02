HB Fuller Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den vergangenen zwölf Monaten haben 2 Analysten ihre Bewertungen zur Hb Fuller-Aktie abgegeben. Von diesen Bewertungen waren 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft worden. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Hb Fuller-Aktie. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Hb Fuller aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 72 USD, was einem potenziellen Abwärtspotential von -8,62 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 78,79 USD entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhält Hb Fuller somit eine "Schlecht"-Empfehlung in diesem Bereich der Analyse.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Chemikalien) wird die Aktie von Hb Fuller unserer Ansicht nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 20,74, was einem Abstand von 72 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 75,4 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung.

Die aktuelle gleitende Durchschnittskurs der Hb Fuller-Aktie beläuft sich auf 71,97 USD, während der aktuelle Kurs bei 78,79 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +9,48 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 78,61 USD, was einer Distanz von +0,23 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann die Aktie von Hb Fuller über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Hb Fuller in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".