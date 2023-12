HB Fuller Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hb Fuller-Aktie liegt aktuell bei 43, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 31,66 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Hb Fuller-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Hb Fuller eine Dividendenrendite von 1,15 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche einen geringeren Ertrag von 8286,04 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Von den 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Hb Fuller-Aktie sind eine "Gut", eine "Neutral" und eine "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Neutral". Die Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 74,67 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -9,43 Prozent fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird die Hb Fuller-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses sowohl für den GD200 als auch den GD50 als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 69,8 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (82,44 USD) um +18,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 beträgt 74,54 USD, was einer Abweichung von +10,6 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".