HASEKOration Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Technische Analyse: Die Haseko-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine positive Abweichung von +7,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (1764,2 JPY) mit dem aktuellen Kurs (1896,5 JPY) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 1874,06 JPY, was eine Abweichung von +1,2 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis und insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Sentiment und Buzz: In Bezug auf die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Haseko-Aktie zeigt sich in den vergangenen Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Die Diskussionsintensität bleibt ebenfalls neutral, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Anleger: Die Stimmung in den Social Media war in den letzten Tagen neutral gegenüber Haseko, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Haseko liegt bei 41,07 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 58,19 Punkten auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung in beiden Fällen führt.

Insgesamt erhält die Haseko-Aktie demnach ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht, ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz sowie ein "Neutral"-Rating in Anlegerstimmung und RSI.