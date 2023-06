HAMBORNER REIT mit Zukäufen, 23,6 Mio EUR – ungewohnt in „diesen Zeiten“.

Die HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE000A3H2333) hat an die positive Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres angeknüpft und konnte im ersten Quartal 2023 einen Umsatz- und Ergebniszuwachs verzeichnen. Ungewöhnlich für Immobiliengesellschaften in diesen Zeiten:Zinserhöhungen stellen die Geschäftsmodelle einiger Immobiliengesellschaften infrage, zwingen zumindest zum „Gesundschrumpfen“. Bauunternehmen – wie HELMA Eigenheimbau zuletzt einräumen musste – leiden unter Zurückhaltung bei Neubauten. Dazu kommt eine stark reduzierte Transaktionstätigkeit am Immobilienmarkt -„warten auf niedrigere Preise“, die beispielsweise auch eine Hypoport trifft. In diesen Zeiten fällt es auf, wenn sich Immobilienunternehmen trauen Zukäufe zu tätigen – spricht dafür, dass man von den genannten Problemfeldern für die Immobilienwirtschaft weniger betroffen ist, als andere. Nachdem zuletzt DEFAMA durch Zukäufe auffiel, heute dann die Hamborner REIT. Deckt sich übrigens mit den Auswertungen unserer aktuellen Reihe:

Immobilienaktien mit teilweise desaströsen Kursentwicklungen. Einstiege erreicht? FFO-Multiple und Zinsbindungsdauer als Messlatte.:

Hamborner investiert 23,6 Mio EUR für zwei vollvermietete Einzelhandelsimmobilien – jeweils EDEKA als Ankermieter.

Bei den beiden Ankaufsobjekten handelt es sich um großflächige Cash & Carry-Märkte in Hanau und Offenburg mit einerGesamtmietflächen von rund 17.900 m², die vollständig und langfristig an den Lebensmittelgroßhändler EDEKA Foodservice vermietet sind. WALT 9,2 Jahre.

„In einem unverändert schwierigen Transaktionsumfeld ist es uns gelungen, zwei qualitativ hochwertige Objekte zu akquirieren, die unserer bestehendes Core-Portfolio im Bereich des Großhandels ideal ergänzen. Die Standort- und Objektqualität, die Vermietungssituation sowie die langjährige Geschäftsbeziehung zu unserem Mieter bilden die Basis für weitere stabile und langfristig planbare Mieterträge“, kommentiert Sarah Verheyen, Mitglied des Vorstands der HAMBORNER REIT AG.

HAMBORNER REIT: LTV 38,2. Einzelhandelsimmobilien geben Portfolio Stabilität und Konjunkturresistenz.



Zum Quartalsende 31.03.2023 erfolgte durch eine kleine Zuschreibung bei eienm zu veräussernden Objekt zu einem geringfügigen Anstieg des Gesamtportfoliovolumens auf 1.609,2 Mio EUR. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie lag zum 31. März 2023 mit 12,03 EUR rd. 1,4 % über dem Niveau zum Jahresende 2022 (11,86 EUR). Und der Ausblick für 2023 scheint bodenständig-realistisch: „Aufgrund der weiterhin planmäßigen und positiven Geschäftsentwicklung im ersten Quartal hält die Gesellschaft an ihrer zuletzt veröffentlichten Einschätzung zur Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf fest und erwartet Miet- und Pachterlöse zwischen 88,0 und 89,5 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (FFO) wird sich voraussichtlich auf 50,0 bis 52,0 Mio. Euro belaufen, während sich der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie zum Jahresende leicht unter dem Niveau des Vorjahres bewegen wird.“