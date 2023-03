HAGIM Private Debt stattet österreichisches Familienunternehmen mit 40 Mio. Euro Nachrangfinanzierung aus

Frankfurt am Main (ots) -Unser Private Debt Team hat im ersten Quartal eine weitere Transaktion, die Finanzierung der Supernova, abgeschlossen. Das Unternehmen ist ein führender Eigentümer und Betreiber von Einzelhandelsimmobilien in Slowenien, Kroatien und Österreich.Das Immobilienportfolio von Supernova besteht aktuell aus mehr als 80 Objekten mit einem geschätzten Gesamtwert von über 1,8 Mrd. Euro.Die Aufstockung der bestehenden Nachrangfinanzierung auf 40 Mio. EUR stärkt die allgemeine Liquidität des Unternehmens und ermöglicht weitere Investitionen.Dazu Dr. Frank Albert, Gründer und CEO von Supernova Invest GmbH: "Die erneute Finanzierungszusage des durch HAGIM beratenen Fonds freut uns sehr. Das makroökonomische und geopolitische Umfeld hat sich seit Beginn unserer strategischen Partnerschaft mit HAGIM stark verändert. Umso mehr schätzen wir, dass an bestehenden Finanzierungsversprechen/-konditionen festgehalten wird. Wir bedanken uns für den vertrauensvollen Austausch und die stets konstruktive Zusammenarbeit".Lesen Sie hier (https://www.ha-gim.com/nachrangfinanzierung-fuer-familienunternehmen-supernova) mehr über die Transaktion.Wir gratulieren unserem Private Debt Team zu dieser großartigen Leistung.Über H&A Global Investment Management (HAGIM)Die H&A Global Investment Management GmbH ging 2018 als unabhängiger Asset Manager aus Hauck & Aufhäuser, einer der renommiertesten deutschen Privatbanken, hervor. Aktuell betreut die Gesellschaft über 12 Mrd. EUR Assets under Management. Die HAGIM fokussiert sich als Asset Manager auf die Bedürfnisse institutioneller Anleger - insbesondere Versicherungen und Pensionskassen. Mit seiner Kernkompetenz im Bereich Private Debt verwaltet das Unternehmen den Private Debt Fund I, der über unterschiedliche Fremdkapitalinstrumente vornehmlich in Darlehen an den deutschsprachigen Mittelstand investiert. Die HAGIM beschäftigt an den Standorten Frankfurt und München insgesamt knapp 40 Mitarbeiter.Pressekontakt:Richard KuckelkornHead of Private Debt+49 (0)69 8700847 588Richard.Kuckelkorn@ha-gim.comOriginal-Content von: H&A Global Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuell