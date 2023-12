HAEMATO Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Haemato AG hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 21,74 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 27,8 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +27,87 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 23,1 EUR, was einem Abstand von +20,35 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Aktie mit "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den sozialen Medien eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Haemato in den letzten vier Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht wesentlich verändert, weshalb auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Haemato-Aktie zeigt einen Wert von 7 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher mit "Gut" bewertet wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 29,55 deutet auf eine Überverkaufssituation hin und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend positiv, sowohl in den Kommentaren als auch in den diskutierten Themen der letzten ein bis zwei Tage. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Haemato-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.